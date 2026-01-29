Donald Tusk o dzieciach z in vitro: Nowe miasto powstało

Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widzimy premiera stojącego przy mapie Polski.

– Czegoś mi na tej mapie brakuje... – mówi Donald Tusk, po czym dokleja na mapę karteczkę z napisem "10 000".

- Nowe miasto powstało, 10 000 mieszkańców, wielkości Ciechocinka. Tyle urodziło się dzieci z rządowego programu in vitro - dodaje szef rządu.

Również podczas niedawnych życzeń noworocznych Tusk wspomniał o programie in vitro, który uważa za sukces swego rządu. Na program In Vitro w 2026 roku zaplanowano przeznaczyć kolejne 600 mln złotych.

Główne założenia i warunki

Program wsparcia in vitro jest skierowany do par, u których zdiagnozowano niepłodność lub potwierdzono nieskuteczność innych metod leczenia w okresie co najmniej 12 miesięcy. Mogą wziąć w nim udział mężczyźni do 55 lat, kobiety do 42 lat – jeżeli korzystają z własnych komórek rozrodczych albo nasienia dawców, lub do 45 lat w przypadku dawstwa oocytów lub zarodków.

Pary przystępujące do programu mogą skorzystać z refundacji do sześciu procedur wspomaganego rozrodu, w tym do czterech cykli z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych lub nasienia dawcy, do dwóch cykli z in vitro z oocytami dawczyń oraz do sześciu cykli z dawstwem zarodków.

Program skierowany jest do osób, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. Według danych resortu zdrowia, w Polsce z niepłodnością mierzy się 1-1,5 mln par.

Choroba niepłodności

Według Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność jest chorobą. Szacuje się, że mniej więcej co szósta osoba na świecie doświadcza w ciągu życia problemów z płodnością, a w niektórych krajach Europy trudności z zajściem w ciążę dotyczą już nawet co czwartej pary w wieku rozrodczym. Oznacza to, że niepłodność stała się jednym z kluczowych wyzwań współczesnej medycyny i zdrowia publicznego – z wszelkimi konsekwencjami dla rodzin, systemów ochrony zdrowia i polityki społecznej.

