"Źle zrobił". Czarzasty uderza w Nawrockiego

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox News amerykański przywódca zakwestionował wiarygodność NATO. Nawiązując do misji w Afganistanie, Donald Trump powiedział o sojusznikach Stanów Zjednoczonych, że wprawdzie wysłali oni swoje wojska, ale "pozostały nieco w tyle, trochę z dala od linii frontu".

Prezydent USA powtórzył również nieprawdziwe twierdzenie, że Waszyngton "nigdy o nic nie prosił NATO".

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy była szeroko komentowana, m.in. w Polsce. Do słów Donalda Trumpa odniósł się także premier Donald Tusk. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – napisał.

Głos zabrał również prezydent Karol Nawrocki. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" – stwierdził.

Czarzasty: Wypowiedź Trumpa była skandaliczna

Do słów Donalda Trumpa odniósł się w piątkowej wypowiedzi dla mediów, udzielonej po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– 124 osoby zginęły na misjach polskich za granicą. Złożyliśmy dzisiaj obydwoje z panią marszałkinią [Magdaleną Biejat – przyp. red.] wieniec, zapaliliśmy lampkę, światło, ogień, płomień, który upamiętnia te osoby – powiedział współprzewodniczący Lewicy.

– Zrobiliśmy to po pierwsze z potrzeby serca, ale chcemy również w tej sprawie kilka słów powiedzieć. Uważamy za skandaliczną wypowiedź pana prezydenta Donalda Trumpa ws. udziału innych żołnierzy niż amerykańscy na misjach. Uważamy, że ta wypowiedź powinna być absolutnie potępiona, co niniejszym czynię – dodał.

Marszałek Sejmu: Prezydent Nawrocki nie potępił zachowania Trumpa

Jak zaznaczył Czarzasty, "bez względu na sojusze i bez względu na to, czy jesteśmy w NATO, czy nie jesteśmy, a jesteśmy w NATO, powinniśmy jako Polki i Polacy wymagać szacunku dla naszych żołnierzy".

Marszałek Sejmu odniósł się również do postawy prezentowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego.

– Spodziewałem się po panu prezydencie Nawrockim, że potępi zachowanie Trumpa i słowa Trumpa w tej sprawie. Nie zrobił tego. Uważam, że źle zrobił, że jasno się nie odniósł do tej sprawy i nie stanął w obronie polskich żołnierzy – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Czytaj też:

"Komorowski potrafił". Polityk PSL apeluje do NawrockiegoCzytaj też:

Ambasador USA reaguje na słowa Trumpa. Zwrócił się do Polaków