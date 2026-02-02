Łapówki przy kontraktach NATO. CBŚP dokonało zatrzymania we współpracy z FBI

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej, zatrzymali na terenie województwa świętokrzyskiego mężczyznę podejrzewanego o udział w przestępstwach o charakterze międzynarodowym. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Ralfa G., posiadającego obywatelstwo polskie oraz niemieckie. Czynności zostały przeprowadzone na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Kielcach, wydanego w związku z wnioskiem partnera ze Stanów Zjednoczonych o realizację określonych działań procesowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Celem tych czynności było ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury. Działania realizowane były przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.

Ekstradycja do USA

Ralf G. jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską, dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych.

Obecnie wobec Ralfa G. prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

Realizacja tej sprawy po raz kolejny potwierdza, jak istotna we współczesnych realiach bezpieczeństwa jest ścisła współpraca międzynarodowa oraz sprawna wymiana informacji pomiędzy służbami różnych państw, umożliwiająca skuteczne zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym.