Cejrowski podpalił flagę UE. Na wizji

Podróżnik i autor książek był gościem red. Michała Rachonia w czwartkowym programie "Minęła 20". Jednym z tematów rozmowy był Marsz Niepodległości, podczas którego doszło do spalenia flagi UE. Cejrowski już wcześniej za pomocą mediów społecznościowych stwierdził, że "flaga UE jest jak flaga McDonald'S". Tym razem, postanowił dobitnie pokazać, co sądzi o całym zdarzeniu.

– W Ameryce gdyby Pan zrobił coś takiego to nikt by się tym nawet nie zainteresował. To jest kawałek papieru, to jest moja własność i mogę z nią robić co mi się żywnie podoba w mojej kajucie – mówił Wojciech Cejrowski, podpalając flagę. – Unia Europejska nie jest państwem i w związku z tym jej godło nie jest chronione żadnymi przepisami poza patentowymi. Ktoś sobie kupił „flagę”, może ją spalić jeśli chce. Ja chciałbym zakwestionować także przepis, który chroni flagi państwowe – dodał showman.