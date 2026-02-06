Dron spadł na teren jednostki wojskowej

"OŻW w Łodzi prowadzi dochodzenie w sprawie małego BSP, który 6 lutego br. spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej, nie wyrządzając żadnych szkód. Obecnie trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia" – poinformowała ŻW.

Jednocześnie Żandarmeria Wojskowa przypomniała, "że zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego m. in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5".

Niedawno do podobnej sytuacji doszło w Przasnyszu, gdzie na jednostkę wojskową spadł dron nieznanego pochodzenia. Maszyna uderzyła ok. 70 metrów od magazynu uzbrojenia. Jak podało Radio Zet, do zdarzenia doszło 28 stycznia br. na terenie 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, który stanowi specjalistyczną jednostkę rozpoznania i walki radioelektronicznej. Obszar jego działań obejmuje newralgiczny teren, jakim jest Przesmyk Suwalski.

Żandarmeria Wojskowa potwierdza ustalenia dziennikarzy

– Jest podejrzenie, że był to dron rozpoznawczy, który sczytywał urządzenia pola antenowego. Służba dyżurna jednostki była bezradna. Obserwowała jak lata i nic nie mogła zrobić. Później, po jego upadku popełniono błąd i wniesiono go do budynku. Dron mógł dalej działać i zbierać dane. Według procedury powinno się go nakryć siatką albo plandeką i nie ruszać – powiedział Radiu Zet informator.

Z kolei rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, zapytany o sprawę przez stację radiową, napisał: "Placówka ŻW w Przasnyszu została powiadomiona o tym zdarzeniu około godz. 18:00 i niezwłocznie podjęła czynności procesowe (m.in. zabezpieczono odnaleziony BSP, a np. przesłuchania świadków rozpoczęły się już o godz. 19:30)".

Rzecznik potwierdził, że "PŻW Przasnysz prowadzi w powyższej sprawie dochodzenie w sprawie o czyn z art. 212 ust. 1, pkt 1, lit a ustawy Prawo lotnicze".