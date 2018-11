Trzaskowska nie pozwoliła na komunię syna. Do zmiany zdania namawia ją... "Wyborcza"

Zdaniem Trzaskowskiej Kościół "nie zdał egzaminu", gdyż duchowni nie interweniowali przy proteście matek osób niepełnosprawnych, czy w sytuacji, gdy pod rządami PiS sądy były "atakowane". Dlatego też kobieta zdecydowała się nie pozwolić, by jej dziecko przystąpiło do komunii.

Jan Turnau w dzisiejszej "Gazecie Wyborczej" odniósł się do argumentów Trzaskowskiej. "Co ma piernik do wiatraka?" – pytał w odniesieniu do zarzutów, że Kościół jest "spisiały".

Dziennikarz zwrócił uwagę na potrzebę rozróżnienia wiary od Kościoła oraz polityki. "Sprawą zupełnie osobną jest wiara, że Chrystus jest w obrzędzie komunii. Co to ma do kościelnej polityki?" – pytał Turnau, a następnie polecił Trzaskowskiej jeden z warszawskich kościołów, w którym nie czuć "partyjnego alkoholu".