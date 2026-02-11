Ostre spięcie Żukowskiej z Mateckim. "Zamilcz, Kanalio"

Na 51. posiedzeniu Sejmu procedowany jest projekt ustawy zatytułowanej – o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946. Druk 2030 na stronie internetowej Sejmu. Uzasadnienie przedstawiła poseł Lewicy Anna Maria Żukowska, która zestawiła żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Romualda Rajsa ps. Bury z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, obu nazywając ludobójcami. Inicjatywę jako antypolską i godzącą w imię polskiego podziemia antykomunistycznego mocno skrytykowały Konfederacja i PiS. Obie formacje złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Na tym tle doszło już w mediach społecznościowych do sprzeczki pomiędzy Żukowską a Dariuszem Mateckim z PiS.

Matecki kontra Żukowska. Poszło o projekt Lewicy

"Precz z komuną!" – napisał do szefowej klubu Lewicy. "Ale do własnego dziadka tak?!?" – odparła Żukowska. "Do twojego byłoby trudno. Nie znam hebrajskiego" – odpowiedział jej Matecki.

Po tym wpisie posłanka Lewicy postanowiła przybliżyć sylwetkę swojego dziadka. Z przekazanych przez nią informacji wynika, że to Zygmunt Witecki ps. Gienek, partyzant, członek AK i WiN, podkomendny płk. Antoniego Hedy ps. Szary, z którego oddziałem rozbijał więzienie UB w Kielcach. Żołnierz Wyklęty. "Bo większość Wyklętych to byli wspaniali ludzie i bohaterowie jak Fieldorf, Pilecki. Ale niestety niektórzy byli zbrodniarzami, jak Jura, Kuraś, Bury. Wy chcecie wrzucić do jednego worka bohaterów i zbrodniarzy" – podkreśliła, po czym zwróciła się do Mateckiego, aby teraz on wrzucił biogram swojego dziadka i napisał jaki miał pseudonim w KBW i komu służył. "A, zapomniałabym! Jest jeszcze Pański ojciec. Andrzej Matecki, ps. 'Michu'!" – napisała. "Coś jeszcze, Typie? A teraz zamilcz, Kanalio" – podsumowała.

"Twój dziadek musi się w grobie przewracać"

"W takim razie twój dziadek musi się w grobie przewracać patrząc co wyszło z jego genów" – stwierdził w odpowiedzi Matecki. Dalej zamieścił biogram jednego ze swoich dziadków po czym dodał: "A co do drugiego – pokaż jeden materialny dowód na to co piszesz, ja takiego nie mam".

"A już zupełnie inna rzecz, że nawet jakby ktokolwiek z mojej rodziny był najgorszym komunistą, nazistą, albo nawet członkiem Lewicy – to jaki mam na to wpływ? Żaden. Ja osobiście uważam piewców PRL i osoby znieważające pamięć osób takich jak kpt. 'Bury' – za najgorsze ścierwo" – skwitował poseł PiS.

