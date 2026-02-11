Kulisy posiedzenia RBN. Tak zachowywał się Czarzasty
Udostępnij3 Skomentuj
Kraj

Kulisy posiedzenia RBN. Tak zachowywał się Czarzasty

Dodano: 
Prezydent Karol Nawrocki (L) i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (P)
Prezydent Karol Nawrocki (L) i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (P) Źródło: PAP
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczyło m.in. sprawy marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Polityk PSL Piotr Zgorzelski ujawnił, co działo się za kulisami.

Po godz. 14 prezydent Karol Nawrocki zainaugurował posiedzenie organu. – Zwołałem posiedzenie RBN, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa RP narasta zbyt wiele pytań, a za mało jest rzetelnych odpowiedzi – powiedział prezydent w części otwartej posiedzenia, inaugurując obrady.

Karol Nawrocki przypomniał, jakie tematy zostaną podjęte podczas posiedzenia Rady. – Punkt pierwszy to zakup uzbrojenia z programu SAFE. Punkt drugi, zaproszenie Polski do Rady Bezpieczeństwa. Trzeci to działanie służb państwowych ws. wschodnich kontaktów marszałka Sejmu – powiedział prezydent.

Dlaczego Tusk wyszedł wcześniej? Zgorzelski zabrał głos

Do posiedzenia RBN odniósł się na antenie TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

– To było spotkanie niejawne i minister Cenckiewicz, inaczej mówiąc szef BBN-u, został dopuszczony do tego spotkania, tego posiedzenia poprzez decyzje szefa Kancelarii Prezydenta – powiedział polityk PSL.

Parlamentarzysta zwrócił uwagę na zachowanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. – Pan marszałek był przygotowany do rozmowy. Też mam wrażenie, że nie był sam, jeśli chodzi o swoje argumenty. Myślę, że tak samo jak czekamy na konferencję prasową prezydenta Nawrockiego, tak – znając duszę polityka Włodzimierza Czarzastego – sądzę, że on także wygłosi kilka zdań do mediów. Jeśli nie dziś, to na pewno zrobi to jutro – podkreślił Zgorzelski.

Przedstawiciel ludowców odniósł się również do wcześniejszego wyjścia z posiedzenia premiera Donalda Tuska.

– Miał swoje obowiązki, zaznaczył że wcześniej wyjedzie i myślę, że nikogo to nie powinno dziwić. Myślę, że uznał, że punkt trzeci nie jest punktem merytorycznym, tylko politycznym. Tak zresztą ja też uważam, bo cóż można w takim punkcie na RBN powiedzieć, co było związane chociażby z przedmiotowym zakresem działania RBN? – mówił Zgorzelski.

Nowe ustalenia ws. kontaktów Czarzastego

Do nowych informacji na temat Rosjanki Swietłany Czestnych, która dwa lata temu nabyła udziały w spółce marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej".

Według gazety, Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu, w skrócie RAD, której głównym udziałowcem jest inna spółka z Petersburga – St. Petersburg CJSC Russian Jeweller (ma 59 proc.).

"Według oficjalnej bazy SPARK Interfax należy ona do dwóch kobiet: Dinary Usejnowej i Marii Marakowskaj. Co ciekawe, na ich temat próżno szukać informacji" – podkreśla dziennik.

Czytaj też:
Tajemnicze kontakty Czarzastego. Polityk Polski 2050 zabrał głosCzytaj też:
Żukowskiej puściły nerwy na RBN. Nawrocki: Keep calm

Źródło: TVN24 / Rzeczpospolita, DoRzeczy.pl
Czytaj także