Sejm przyjął nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym

Za przyjęciem ustawy głosowało 215 posłów, przeciw było 161, zaś 24 wstrzymało się od głosu.

Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym pojawił się na stronach Sejmu dziś rano. Prace nad projektem toczyły się w ekspresowym tempie. Przyjęcie ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja.

– Ustawa, która jest przedmiotem nowelizacji, jest zgodna z polską Konstytucją, standardami europejskimi i mieści się w tych wszystkich założeniach, które mają na celu reformę polskiego sądownictwa – zapewniał z mównicy sejmowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Optymizmu ministra Ziobry nie podzielali jednak posłowie opozycji. – Nie dość, że nie ma przyzwoitej legislacji, to jeszcze przyzwoitości wam brakuje. Chcecie ustawy od razu z Nowogrodzkiej wysyłać do publikacji – grzmiał z mównicy sejmowej poseł PO Robert Kropiwnicki. Z kolei Michał Kamiński z Europejskich Demokratów podkreślał, że pośpiech ws. ustawy o SN powodowany jest wstydem przed porażką. – Ale mam dla was dobrą radę. Radzę się do porażek przyzwyczaić, bo teraz już tak będzie. Szliście na Europę silni, zwarci i gotowi. Jak się skończyło? Ani silni, ani zwarci, ani gotowi. Uciekacie dzisiaj przed Europą i chwała Bogu, choć źle się stało, że wasza niemądra polityka upokarza państwo polskie – mówił.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Wnioskodawcy wyjaśniają, że "zmiana legislacyjna dotyczy istniejącego w obowiązującym ustawodawstwie rozwiązania umożliwiającego sędziemu Sądu Najwyższego albo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który osiągnął ustawowy wiek przejścia w stan spoczynku, dalsze zajmowanie stanowiska sędziowskiego".

Jak czytamy w projekcie, "dotychczasowe unormowanie określa ten wiek na poziomie 65 lat. Wprowadzało jednak możliwość dalszego zajmowania stanowiska sędziego, jeżeli osoba zainteresowana uzyskała stosowną zgodę wskazanego organu władzy wykonawczej (Prezydenta RP)".

Autorzy projektu podkreślają, że jego celem jest m.in. "umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r. powrót do pełnienia funkcji sędziego, a także funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów izb Sądu Najwyższego".

Projekt przewiduje też, że wszyscy sędziowie SN i NSA, którzy przeszli na emeryturę na podstawie uchylanych przepisów, zostaną z mocy prawa przywróceni do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 r.