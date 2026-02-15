Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, jak wiecie nie jesteśmy fanami sportu od strony tzw. kompetencyjnej, czyli nie jarają nas wszystkie wyniki, tabele, medale.
Jesteśmy za to, z racji pasji i wykształcenia, wielkimi fanami strony socjologicznej sportu, a dzięki trwającym igrzyskom olimpijskim i postawie Nowego z Tarnowa mamy niebywałą bekę i okazję do analizy postaw przeciętnego polskiego janusza.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.