Kraj
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Prohibicja

Dodano: 
Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk
Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk Źródło: PAP / Paweł Supernak
PODSŁUCHANE Włodek, ty weź coś zrób z tą ruską, bo jak cię mamy bronić, to teraz nam trochę trudno jest.

Nie mogę, Donald, nie mogę.

Jak: nie możesz? Weź się z tej spółki wymiksuj i tyle.

Nie mogę. Ty kojarzysz Belugę?

Że co?

Wódka Beluga. Rosyjska. Pycha, wspaniała, cudowna. Ta Rosjanka jest moim jedynym źródłem teraz, inaczej będę odcięty.

Ale ta twoja prohibicja w Sejmie…

Właśnie! I jak wracam do domu, to się po prostu muszę napić!

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także