PODSŁUCHANE Włodek, ty weź coś zrób z tą ruską, bo jak cię mamy bronić, to teraz nam trochę trudno jest.
Nie mogę, Donald, nie mogę.
Jak: nie możesz? Weź się z tej spółki wymiksuj i tyle.
Nie mogę. Ty kojarzysz Belugę?
Że co?
Wódka Beluga. Rosyjska. Pycha, wspaniała, cudowna. Ta Rosjanka jest moim jedynym źródłem teraz, inaczej będę odcięty.
Ale ta twoja prohibicja w Sejmie…
Właśnie! I jak wracam do domu, to się po prostu muszę napić!
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
