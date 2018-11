Dziennikarka "Haaretz" oskarża Polskę o współudział w Holokauście. Szybka reakcja Magierowskiego

Wpis dziennikarki to reakcja na depeszę AP informującą o pozwie, jaki złożył przeciwko Reducie Dobrego Imienia prof. Jan Grabowski, historyk i badacz Holokaustu. Grabowski podnosił m.in. tezę o tym, jakoby Polacy "mieli się przyczynić do śmierci 200 tysięcy Żydów". Przeciwko jego metodom protestowali oburzeni naukowcy, którzy napisali list otwarty. Został on opublikowany przez RDI.

Na tweeta dziennikarki "Haaretz" odpowiedział Marek Magierowski, ambasador Polski w Izraelu. "Droga Pani, pomijając pani niezbyt parlamentarny język, oskarżanie Polski o współudział w Holokauście jest strasznym historycznym zniekształceniem. Przy okazji, jeśli prominentni historycy mają prawo do procesów, kiedy czują, że są oczerniani, to czy zwykli obywatele powinni być tego prawa pozbawieni?" – napisał.