Horała: Na mieście mówi się, że TVN ma kapitał rosyjski

Jak ustaliło "Do Rzeczy”, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym poucza, co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu ws. stacji TVN należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications. W otoczeniu szefa rządu mówi się o skandalu.

Pełniąca od jesieni tego roku funkcję ambasadora USA w Polsce Georgette Mosbacher, jest kolejny raz bliska wywołania dyplomatycznej burzy. Dlaczego? Jak dowiedział się właśnie tygodnik „Do Rzeczy”, ambasador przesłała na ręce premiera Mateusza Morawieckiego list komentujący polskie śledztwo ws. śledztwa dotyczącego środowisk neonazistowskich w Polsce oraz materiału telewizyjnego na ten temat wyemitowanego przez telewizję TVN. – Trudno uznać ten list za pismo mające charakter dyplomatyczny. Ton pisma jest niezwykle arogancki – słyszymy od jednej z osób z bliskiego otoczenia premiera Morawieckiego.

Czytaj także:

Kontrowersyjny list amerykańskiej ambasador

– Służby dyplomatyczne USA i Stany Zjednoczone zawsze dbają również o kapitał amerykański, a tu zdaje się, ta stacja jest z kapitałem amerykańskim, choć są tacy, którzy mówią, że rosyjskim. Na mieście się tak mówi – powiedział w TOK FM przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT Marcin Horała, który odniósł się w ten sposób do wczorajszej publikacji "Do Rzeczy".

Czytaj także:

"Polacy szczerze nienawidzą, kiedy ambasadorzy mylą rolę dyplomaty z rolą namiestnika". Burza po publikacji "Do Rzeczy"