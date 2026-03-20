Giertych ma problem. Będzie skarga do Okręgowej Rady Adwokackiej

"Kolejne kłopoty Romana Giertycha. Po naszym wczorajszym tekście będzie miał postępowanie w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie" – napisał w serwisie Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, współautor publikacji poświęconej mecenasowi, posłowi KO.

"I tu gorąca prośba do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego – podobno zależy Panu na dobrej opinii adwokatów oraz na tym, żeby Polacy szanowali Waszą profesję. To może czas, żeby w końcu coś z tym zrobić i np. objąć osobistym nadzorem kolejne już postępowanie Romana Giertycha? Żeby się znowu nie przedawniło?" – pyta dziennikarz.

Będzie skarga. Giertych ma problem

Radca prawny Beata Komarnicka-Nowak zapowiada złożenie skargi na Romana Giertycha do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. "Chodzi o jego publiczną krytykę pozwu frankowiczów w artykule money.pl. Sprawa dotyczy wieloletniego procesu przeciwko Getin Noble Bankowi, który opisaliśmy wczoraj.Słowa mec. Romana Giertycha o 'niechlujności pozwu' w sprawie frankowiczów mają naruszać zasady etyki adwokackiej. Tak ocenia je radca prawny Beata Komarnicka-Nowak z kancelarii Law24.pl, która zapowiada skierowanie skargi do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie" – opisuje serwis.

– Zasadniczo zasady etyki zabraniają publicznego krytykowania pracy innych pełnomocników. Adwokat nie powinien w sposób nieuzasadniony, obraźliwy ani publiczny zarzucać innemu adwokatowi niewłaściwego wykonania pracy. Ma obowiązek przestrzegać zasad koleżeństwa, lojalności i uprzejmości – wskazuje Komarnicka-Nowak. Jak dodaje, wypowiedź zawiera także nieprawdę i stanowi "kuriozalną próbę obrony swojego stanowiska". Jej wspólnikiem jest mec. Mariusz Korpalski, który to wspólnie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Poznaniu Markiem Radwańskim reprezentuje grupę frankowiczów w sporze z Getin Noble Bankiem, opisanym przez money.pl w artykule "Pomocnik, który przeszkadzał. Człowiek Giertycha opóźniał proces frankowiczów. Kancelaria posła zarabiała miliony".

W artykule mec. Giertych przekonuje, że nie przeciągał procesu, a "przegrana rzecznika wynikała z niechlujności pozwu oraz z trudności, jakie niesie postępowanie grupowe".

Historia procesu pokazuje jego przewlekłość. "W marcu 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bankowi, jednak pół roku później Sąd Apelacyjny uchylił to postanowienie. Postępowanie toczy się do dziś. 11 kwietnia minie 12 lat od złożenia pozwu, a końca nie widać" – czytamy.

