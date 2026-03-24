Immunitet Grzegorza Brauna. Komisja Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję

Decyzja w sprawie uchylenia immunitetu Grzegorzowi Brauna podjęta została jednogłośnie. Za odebraniem immunitetu polskiemu europosłowi zagłosowali wszyscy obecni na sali członkowie JURI, czyli komisji prawnej europarlamentu.

Parlament Europejski podejmie decyzję ws. immunitetu Grzegorza Brauna

Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego, ostateczną decyzję w sprawie uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi, podejmie cały europarlament w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Dojdzie do tego prawdopodobnie już w środę, podczas minisesji plenarnej w Brukseli.

Tym razem chodzi o dwie sprawy: zniszczenie flagi ukraińskiej i unijnej oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Trzecią Rzeszę Niemiecką.

Wcześniej Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi dwukrotnie, czyli za zgaszenie świec chanukowych w Sejmie za pomocą gaśnicy i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej w Oleśnicy.

Lider Konfederacji Korony Polskiej w prokuraturze

W poniedziałek europoseł Grzegorz Braun stawił się w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Lider Konfederacji Korony Polskiej miał być przesłuchiwany w sprawie pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku.

Prokurator prowadząca rozważy wniosek do Parlamentu Europejskiego o zatrzymanie i doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu ogłoszenia mu zarzutów. Grzegorz Braun złożył wniosek o wyłączenie prokurator prowadzącej śledztwo, a po zarządzonej przerwie nie stawił się na przesłuchanie.

Prezes Konfederacji Korony Polskiej ma usłyszeć zarzuty związane z sześcioma czynami. Cztery z nich dotyczą wydarzeń w oleśnickim szpitalu w kwietniu 2025 roku. Chodzi o bezprawne pozbawienie wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenie jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenie słowne podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

