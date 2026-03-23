Braun ostro po doniesieniach mediów. "Wzywam do odszczekania"

Chociaż w poniedziałek lider Konfederacji Korony Polskiej stawił się na przesłuchaniu w prokuraturze we Wrocławiu, to po kilkunastu minutach wyszedł i poinformował, że złożył wniosek o wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie ws. zarzucanego europosłowi pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku.

Przesłuchanie polityka zostało przerwane, a wniosek Brauna odrzucony. Prokurator poinformował lidera Konfederacji Korony Polskiej, że przesłuchanie zostanie wznowione o godz. 12. Deputowany do Parlamentu Europejskiego jednak już nie stawił się po przerwie. Jak przekazał dziennikarzom rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Damian Pownuk, Grzegorz Braun formalnie ma już status podejrzanego. – Przesłuchanie rozpoczęło się w poniedziałek i podjęto próbę ogłoszenia mu zarzutów – zaznaczył Pownuk.

Prokurator podkreślił, że polityk "samowolnie opuścił budynek prokuratury, wbrew decyzji prokurator, która prowadziła czynności". – Dlatego prokurator, referent sprawy, rozważy wniosek do Parlamentu Europejskiego o zatrzymanie i doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu ogłoszenia mu zarzutów – wskazał rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Komentarz Brauna

Braun opublikował swoje stanowisko. "Stanowczo NIE potwierdzam i wzywam do odszczekania" – tak skomentował medialne nagłówki o tym, że "uciekł z prokuratury". "Prokurator, wobec którego złożono wniosek o wyłączenie, nie może wykonywać czynności w sprawie; nie może zatem zarządzić 'przerwy' w przesłuchaniu, którego nawet nie rozpoczął, bo nawet nie przedstawił zarzutów, z przyczyn j.w." – wskazuje.

"Ja zaś ani nie 'uciekłem', ani nie 'zniknąłem', skoro przed dłuższy czas objaśniałem na miejscu, na użytek zgromadzonych dziennikarzy stan sprawy 'oleśnickiej': bezczynność prokuratury wobec seryjnego mordercy Gizeli 'Mengele' z jednoczesną nadaktywnością w nękaniu obrońców życia i prawa – co oczywiście nie przeszkadza teraz impregnowanym na wymowę faktów mediom głównego ścieku inicjować kolejną falą nagonki" – przekonuje europoseł.

