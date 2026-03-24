Szłapka przeprasza za kłamstwo Tuska. "Wprowadzenie opinii publicznej w błąd"

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka przeprosił na konferencji prasowej we wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów za kłamstwo premiera Donalda Tusk w sprawie porodówki w Lesku.

Szłapka przeprasza za kłamstwo Tuska ws. porodówki w Lesku

– Chciałbym jeszcze, bo tutaj mam bezpośrednie upoważnienie od pana premiera, bardzo serdecznie przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie związanej z porodówką w Lesku – powiedział.

Zauważył, że „faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje”.

– Nigdy z naszej strony, strony rządu czy Narodowego Funduszu Zdrowia, nie było intencji jej zamykania. Wniosek samorządu powiatowego trzykrotnie, który się pojawiał i decyzja ostatecznie rady doprowadziła do tego też, że ta porodówka nie funkcjonuje. Niemniej jednak bardzo przepraszam też za to, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd. Nie było takiej intencji, jeśli chodzi o scenariusze – mówił.

Adam Szłapka dodał, że „od samego początku Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia było gotowe do współpracy z samorządem”.

– Natomiast nie może żaden oddział funkcjonować wbrew samorządom. Także jeszcze raz przepraszam. Szczególnie przepraszam tych młodych ludzi, którzy w programie piątkowym zadawali te pytania, czyli panią Marię, pana Wojciecha i panią Łucję. Będziemy pilnować tego, żeby wszystkie informacje docierały na czas i takie sytuacje się nie powtarzały – powiedział rzecznik rządu.

Tusk twierdził, że porodówka w Lesku nie jest zamknięta

Premier Donald Tusk był w piątek gościem programu w TVN24.

Szef rządu został zapytany o zamykanie oddziałów ginekologiczno-położniczych na terenie całego kraju, co ma miejsce od początku tego roku. Z ust uczestnika programu padł przykład Leska na Podkarpaciu. Tymczasem szef rządu stwierdził, że porodówka w tym mieście nadal funkcjonuje.

– Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach – powiedział Donald Tusk.

Funkcjonowanie oddziału zostało zawieszone już w lipcu ubiegłego roku. Ostatecznie porodówkę zamknięto na początku 2026 roku.

"To nieprawda". Demagog punktuje Tuska ws. porodówki w Lesku

"Totalna odklejka". Resort zdrowia o porodówce w Lesku