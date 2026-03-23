"To nieprawda". Demagog punktuje Tuska ws. porodówki w Lesku

Potwierdziła to w poniedziałek organizacja fact-checkingowa Demagog. Z opublikowanych informacji wynika, że oddział ginekologiczno-położniczy w tej miejscowości istotnie nie działa od początku 2026 roku.

Demagog: Wypowiedź premiera nieprawdziwa

W analizie dot. funkcjonowania porodówki w Lesku Demagog wskazał na konkretne decyzje i fakty dotyczące szpitala w Lesku: "Funkcjonowanie oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala powiatowego w Lesku zostało zawieszone 1 lipca 2025 roku na wniosek dyrektora placówki. Następnie, z końcem 2025 roku, szpital rozwiązał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w części dotyczącej tego oddziału".

Jak podkreślono, kolejnym krokiem była decyzja samorządu: "W listopadzie 2025 roku Rada Powiatu Leskiego przegłosowała zmianę statutu szpitala. Usunięto z niego informację, że placówka udziela świadczeń szpitalnych w zakresie położnictwa". Zmiany te uzasadniono trudną sytuacją finansową oraz brakami kadrowymi.

Demagog zwraca również uwagę na zmiany w komunikacji samej placówki: "Informacja o oddziale ginekologiczno-położniczym zniknęła także ze strony szpitala w Lesku". Dodatkowo, przedstawiciele personelu medycznego w rozmowach z mediami potwierdzili, że oddział został zamknięty. Wniosek organizacji jest jednoznaczny: "Informacja podana przez Donalda Tuska, że porodówka w Lesku nie została zamknięta, jest nieprawdziwa".

twitter

Tusk: Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach

Jeszcze przed wypowiedzią premiera wiadomo było, że oddział w Lesku nie funkcjonuje. Jednocześnie pojawiły się informacje, że szpital nie przystąpi do programu tzw. "pokojów narodzin", który Ministerstwo Zdrowia proponowało jako rozwiązanie dla regionów bez porodówek. Dyrekcja placówki wskazała jednak, że program wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. W praktyce oznacza to, że w Lesku nie ma obecnie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie porodów, nawet w ograniczonym zakresie.

Tymczasem premier Donald Tusk w programie TVN24 zapewniał, że porodówka w Lesku nadal działa. – Ja na co dzień, na bieżąco jestem informowany o sytuacji na porodówkach – mówił szef rządu, odnosząc się do sytuacji oddziału. Wypowiedź ta została szybko zakwestionowana i wywołała szeroką falę komentarzy, w których wskazywano na rozbieżność między słowami premiera a stanem faktycznym. Do sprawy odniosło się również Ministerstwo Zdrowia. W opublikowanym komunikacie resort potwierdził zawieszenie działalności oddziału od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku, rozwiązanie umowy z NFZ z końcem 2025 roku. Wskazało także na problemy kadrowe oraz organizacyjne jako główną przyczynę tych decyzji.

Ministerstwo wskazało także na niską liczbę porodów – w 2025 roku w Lesku było ich 74 – oraz zaznaczyło, że rozwiązanie kontraktu nie musi formalnie oznaczać likwidacji oddziału.

