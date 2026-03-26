Afera w Straży Granicznej. W tle handel ludźmi

Śledztwo w sprawie prowadzone było pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która miała czerpać korzyści z handlu ludźmi oraz organizowania cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terenie Polski – informuje Radio Zet.

Ściągana cudzoziemców do Polski

Według ustaleń śledczych grupa rekrutowała cudzoziemców zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, a następnie zajmowała się organizacją ich pobytu oraz zatrudnienia. Prokuratura wskazuje, że osoby te były wprowadzane w błąd w kwestii warunków pracy oraz dostępu do opieki zdrowotnej. Nierzadko odbierano im paszporty i inne dokumenty, a także nie wypłacano należnego wynagrodzenia, co skutecznie uniemożliwiało zmianę pracy lub powrót do ojczyzny.

Wśród poszkodowanych byli m.in. obywatele Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Ukrainy i Białorusi. Śledczy oceniają, że proceder mógł dotyczyć około 150 osób, choć liczba ta może jeszcze wzrosnąć w miarę postępów śledztwa. W trakcie działań zabezpieczono ponad 400 tys. zł pochodzących z przestępczej działalności grupy

Afera w Straży Granicznej

Łącznie w sprawie zatrzymano dziewięć osób: sześciu obywateli Polski oraz trzech obywateli Gruzji. Podejrzani usłyszeli w sumie 19 zarzutów.

Wśród zatrzymanych jest Marcin B., funkcjonariusz Komendy Głównej Straży Granicznej. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że Marcin B. pracował w jednostce zajmującej się cudzoziemcami, dzięki czemu posiadał dostęp do baz danych Straży Granicznej. Istnieje podejrzenie, że mógł wykorzystywać te dane do działań o charakterze przestępczym.

Służby zatrzymały jeszcze dwóch funkcjonariuszy podejrzanych o nadużycie uprawnień podczas wykonywania obowiązków służbowych.

