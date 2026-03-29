Została wykluczona z partii Mentzena. Zajączkowska-Hernik szykuje "niespodziankę"

W minioną środę Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała, że podjęła decyzję o zmianie frakcji w Parlamencie Europejskim. Europosłanka opuściła szeregi Europy Suwerennych Narodów i dołączyła do grupy Patrioci dla Europy. Konsekwencją tej decyzji było "samowykluczenie" z Nowej Nadziei. Tak obecną sytuację polityk przedstawił przynajmniej rzecznik tej partii Wojciech Machulski.

Zajączkowska-Hernik zapowiada "niespodziankę": Możemy stworzyć coś wyjątkowego

Kilka dni po tych wydarzeniach Zajączkowska-Hernik podziękowała swoim sympatykom za słowa poparcia. "Nagromadziło się ich tyle (również z bardzo nieoczywistych stron), że nie sposób podziękować wszystkim z osobna. To dla mnie szalenie ważne!" – podkreśliła we wpisie zamieszczonym w niedzielę na platformie X.

Dalsza jego część zawiera tajemniczą zapowiedź o szykowanej dla wyborców "niespodziance". "A jak bardzo to przekonacie się niebawem, bo niespodzianka, o której ostatnio wspominałam i którą szykuję, jest właśnie dla Was! Wspólnie możemy stworzyć coś wyjątkowego, co pomoże nam bliżej współpracować, jednoczyć się i osiągać wspólne cele" – dodała.

Kończąc eurodeputowana ponownie podziękowała swoim wyborcom" za to, że z nią są i że wspierają Konfederację. "[…] bo przed nami przeogromne wyzwania, by Polska stała się dla wszystkich lepszym miejscem do życia!" – podsumowała.

twitter

Co planuje europosłanka? "Szczegóły niebawem"

Wspomniana przez Ewę Zajączkowską-Hernik "niespodzianka" pojawiła się wcześniej w jej wpisie, informującym o zmianie barw w PE. Polityk pisała wówczas: "Kochani, przed nami przeogromne wyzwania. Zarówno na forum Unii Europejskiej, gdzie musimy walczyć o odrzucenie ETS-ów, dyrektywy EPBD o przymusowych remontach klimatycznych budynków, paktu migracyjnego i wielu innych bzdur, jak i w Polsce, gdzie w przyszłym roku trzeba odsunąć od władzy rząd Tuska, który szkodzi naszemu państwu na każdej płaszczyźnie jego funkcjonowania. Musimy przywrócić normalność w Polsce i całej Europie, musimy sprawić, by zwykłym ludziom żyło się lepiej! To wielkie cele jakie przed nami stoją. Musimy to zrobić dla dobra naszego społeczeństwa i naszych dzieci, przyszłych pokoleń Polaków. Nie możemy ich zawieść. W tym wszystkim potrzebuję Waszego wsparcia i ogromnej mobilizacji. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, co w mojej mocy i już szykuję kolejną niespodziankę, która pomoże nam jednoczyć się i osiągać wspólne cele 😉 Szczegóły niebawem!".

Czytaj też:

