Pierwszy sondaż partyjny po wprowadzeniu CPN. Oto wyniki

W pierwszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzonym po tym, jak Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego rośnie (24,5 proc.), a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna traci wyborców (7,5 proc.) i daje się wyprzedzić Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

Gazeta podkreśla, że po wdrożeniu programu CPN (Ceny Paliwa Niżej), który ma obniżyć ceny paliw na stacjach, rosną notowania wszystkich partii tworzących koalicję rządzącą pod wodzą premiera Donalda Tuska.

KO może liczyć na 32,4 proc. poparcia (wzrost o 2,3 pkt proc.), na Lewicę chce głosować 7,9 proc. ankietowanych (wzrost o 1,1 pkt proc.), na PSL – 4,5 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), natomiast Polska 2050 cieszy się poparciem 1,8 proc. pytanych (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Na Konfederację, która w badaniu IBRiS zajmuje trzecie miejsce, chce głosować 13,4 proc. respondentów.

Lewica korzysta na sporze Czarzastego z Nawrockim?

Według "Rz", sukces Lewicy, która wskoczyła na czwarte miejsce, to efekt działań Włodzimierza Czarzastego i jego ostatnich potyczek z prezydentem Karolem Nawrockim. Marszałek Sejmu przedstawiał się także jako ten, który naciskał na szybszą obniżkę cen paliw.

Prof. Antoni Dudek pytany, czy ten trend może się utrzymać, odparł, że "to starcie jest bardzo nieprzewidywalne". – Wszystko zależy od tego, jakie Czarnek będzie miał pomysły i na ile oryginalnie będzie punktować rząd. On musi być radykalniejszy od Brauna – stwierdził politolog.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-28 marca 2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).

