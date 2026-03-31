"Ależ ten Żurek mnie lubi". Kamiński: Straszną zbrodnię wykrył

Waldemar Żurek skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu.

Chodzi o działania Mariusza Kamińskiego z lat 2007-2009, kiedy to Mariusz Kamiński był szefem CBA, związane z „założoną tezą”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewski kupili dom w Kazimierzu na podstawioną osobę.

Kamiński odpowiedział na wniosek Żurka ws. immunitetu

Do sprawy na platformie X odniósł się Mariusz Kamiński.

„Ależ ten Żurek mnie lubi. Właśnie skierował do Parlamentu Europejskiego kolejny wniosek o uchylenie mi immunitetu. Straszną zbrodnie wykrył. Niemal 20 lat temu, jako szef CBA, poleciłem zbadać majątek Kwaśniewskich i wyjaśnić sprawę willi w Kazimierzu. Brzmi znajomo? Przypomnę, że w 2014 roku zdominowany przez PO i PSL Sejm nie wyraził zgody na uchylenie mi w tej sprawie immunitetu. To powinno zakończyć temat, ale nienawiść ich zaślepia i odbiera rozum” – napisał europoseł PiS.

Co prokuratura zarzuca Mariuszowi Kamińskiemu?

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorkowym komunikacie, że śledztwo w sprawie przekroczenia w lat 2007–2009 uprawnień przez Kamińskiego jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej, prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Podkreślono, że pierwszy z zarzutów, które chce Kamińskiemu postawić prokuratura, obejmuje okres od czerwca 2007 r. do 13 października 2009 r. i dotyczy „inicjowania i zatwierdzania” bezpodstawnych kontroli operacyjnych.

Chodzi o polecanie funkcjonariuszom CBA prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych o kryptonimie „Krystyna”, wydawanie w trybie niecierpiącym zwłoki zarządzeń o kontroli operacyjnej oraz kierowanie do ówczesnego PG wniosków wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej, a celem tych działań było zrealizowanie „z góry powziętego zamiaru skierowania postępowania karnego przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim”.

Drugi zarzut przekroczenie uprawnień dotyczy zainicjowania i zarządzenia w lipcu 2009 czynności operacyjnych, polegających na niejawnym nabyciu nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, mimo braku przesłanek do przeprowadzenia tych czynności.

