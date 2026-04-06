Zwycięstwo Orbana korzystne dla Polski? Rozbieżności w nowym sondażu

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą wtedy 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules). 106 z nich uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych.

Zwycięstwo Orbana korzystne dla Polski? Są wyniki sondażu

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polakom zadano pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem ewentualne zwycięstwo partii Viktora Orbána w nadchodzących wyborach parlamentarnych na Węgrzech byłoby korzystne dla Polski?”.

Odpowiedzi negatywnej udzieliło łącznie 44,9 proc. ankietowanych, z czego 29,6 proc. twierdzi, że „zdecydowanie nie”, zaś 15,3 proc. – „raczej nie”.

Łącznie 38 proc. badanych twierdzi, że zwycięstwo Fideszu w wyborach na Węgrzech byłoby pozytywne dla Polski, w tym 13,3 proc. uważa, że „zdecydowanie tak”, zaś 24,7 proc. – „raczej tak”.

17,1 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem”/„trudno powiedzieć”.

Wyniki sondażu wśród wyborców rządzących i wśród wyborców opozycji

Opinie ankietowanych są jednak skrajnie różne w zależności od preferencji partyjnych.

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050), to aż 85 proc. z nich uważa, że wygrana Viktora Orbána byłaby dla Polski niekorzystna. 8 proc. widzi w zwycięstwie Fideszu korzyści dla naszego kraju.

Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) 73 proc. badanych z tej grupy twierdzi, że zwycięstwo Viktora Orbána byłby dobre dla Polski.

Wśród osób niezdecydowanych lub niegłosujących najwięcej ankietowanych – 36 proc. – nie potrafiło jednoznacznie ocenić skutków węgierskich wyborów dla Polski.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 27-29 marca 2026 roku, metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na próbie 1000 osób.

Czytaj też:

