Sejm odrzucił wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu

Od godz. 21 trwała w Sejmie debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o dymisję rządu. Dyskusja trwała dwie godziny. Podczas dyskusji przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół poselskich.

– Właśnie wracam z Rady Europejskiej. Naszym programem, przyznam szczerze, nie wiedziałem, że przyjdzie mi cytować Gazetę Wyborcą, spodobało mi się to, jest rzeczywiście wprowadzenie raz jeszcze Polaków do Europy. Nie tylko wprowadzenie państwa polskiego do UE, ale w realny sposób podniesienie standardów życia Polaków do poziomu europejskiego – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Sejmie podczas debaty przed głosowaniem wniosku o wotum nieufności dla rządu.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest dumny z tego, że udało się "odbudować elementarną sprawność instytucji państwa, które wcześniej, które wcześniej w waszych czasach nie działały".

– Jaka jest wasza wiarygodność? To, żeby Platforma Obywatelska miała taką czelność, żeby już w kilka tygodni po wyborach samorządowych łamać obietnice wyborcze, tego się nikt nie spodziewał i dzisiaj pokazaliście, że wasza wiarygodność jest warta zero albo mniej niż zero. Jeden z moich ulubionych zespołów Lady Pank, taką piosenkę śpiewał. Mniej niż zero. Tyle jest warta wasza wiarygodność – mówił w Sejmie szef rządu.

– Wspólnym mianownikiem naszych wszystkich działań jest wiarygodność. Obiecaliśmy niższy wiek emerytalny. Dotrzymaliśmy? Dotrzymaliśmy. Obiecaliśmy 500+ na każde drugie dziecko i kolejne? Dotrzymaliśmy. Podobnie dotrzymujemy słowa we wszystkich innych działaniach. Fundusz dróg samorządowych, 5-6 razy większy niż w waszych czasach. Dotrzymaliśmy słowa? Dotrzymaliśmy – powiedział Morawiecki.

Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności. "Za" wnioskiem głosowało 163 posłów, przeciw było 233, a 20 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Wniosek o wotum nieufności



Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu PO złożyła pod koniec listopada. Największa partia opozycyjna domaga się dymisji premiera Mateusza Morawieckiego z powodu m.in. afery wokół Komisji Nadzoru Finansowego. PO uważa, że rząd PiS doprowadził do zamachu na wolne sądy i niezawisłość sędziów, a także zniszczył stosunki Polski z Unią Europejską. Aby wniosek przeszedł przez Sejm, "za" musi zagłosować przynajmniej 231 posłów.

W środę premier Mateusz Morawiecki niespodziewanie wystąpił z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu, który po debacie przegłosował parlament.