"Happening Czarzastego". Ważny polityk PiS grzmi: Złamią prawo

W czwartek o 12:30 ma dojść do ślubowania czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie chcą oni złożyć w Sejmie. Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego.

„Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – napisali w piśmie skierowanym do prezydenta.

Czworo sędziów TK chce złożyć ślubowanie w Sejmie. Błaszczak odniósł się do sprawy

Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, wiceprezes partii ocenił we wpisie na platformie X, że „osoby, które jutro wezmą udział w happeningu Czarzastego, myśląc że zostaną po tym pseudoślubowaniu sędziami TK, złamią prawo”. „Czarzasty też złamie prawo” – dodał.

twitter

„Złożymy stosowny wniosek do prokuratury. Oczywiście mamy świadomość, że Żurek go nie zauważy, ale najważniejsze, że my będziemy o nim pamiętali” – przekazał Mariusz Błaszczak.

Sejm wybrał nowych sędziów TK. Dwoje złożyło ślubowania wobec prezydenta

Sejm wybrał 13 marca sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

