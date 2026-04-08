Nowo wybrani sędziowie TK mają pomysł na ślubowanie. Zaskakujące słowa Szłapki

W czwartek o 12:30 ma dojść do ślubowania czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie chcą złożyć w Sejmie. Nowo wybrani sędziowie wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego.

„Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – napisali w pismach skierowanym do prezydenta.

Czworo nowych sędziów TK chce złożyć ślubowanie w Sejmie. Szłapka komentuje

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, pytany o tę sprawę na konferencji prasowej w środę, powiedział, że „ci sędziowie TK są już sędziami i na nich ciąży obowiązek”.

– Jak ten obowiązek wykonają, to już decyzji tych sędziów, jeżeli faktycznie jest tak, że pan prezydent nie chce swojego obowiązku dopełnić – mówił.

Poinformował, że z tego co wie, „to żaden z przedstawicieli rządu nie planuje uczestniczyć w żadnej tego typu uroczystości”.

Dwoje sędziów TK złożyło ślubowanie wobec prezydenta

Sejm wybrał 13 marca sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Na sędziów TK zostali wybrani przez Sejm: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

