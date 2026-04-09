Kontrowersyjny przedmiot będzie obowiązkowy. Co na to Nawrocki?

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała w TVN24, że od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie komponent dotyczący wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa od nowego roku szkolnego

– Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około jedną dziesiątą całości przedmiotu, dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym – przekazała Barbara Nowacka.

Dodała, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od klasy IV w szkole podstawowej i dwa lata w szkołach ponadpodstawowych, w zależności od wyboru danej szkoły.

Minister edukacji przekazała, na edukację zdrowotną złożą się niezbędne komponenty dotyczące – jak wyjaśniła – „higieny, ruchu, zdrowia psychicznego, odżywiania, ogólnej wiedzy o zdrowiu, czyli postulat środowisk medycznych”.

Co na to prezydent? Bogucki komentuje

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, pytany w RMF FM o edukację zdrowotną, powiedział, że środowisko prezydenta Karola Nawrockiego jest otwarte na takie rozwiązanie, jeśli nie ma tam „komponentu o charakterze ideologiczno-światopoglądowych”.

– Nie chodzi o kwestię jakiegoś wychowania dotyczącego spraw seksualności, bo przecież tutaj też młodzież w jakim zakresie odpowiednim do ich wieku powinna mieć wiedzę i powinna być edukowana – dodał.

Zbigniew Bogucki stwierdził, że „jeżeli ten dokument koncentruje się, ogniskuje się wokół wychowania, faktycznie w ramach zdrowego stylu życia i tak dalej, to przecież pan prezydent nie będzie miał przeciwwskazań”.

Zaznaczył przy tym, że nie zna dokładnej treści dokumentu wprowadzającego edukację zdrowotną. – Poznamy treść tego dokumentu, będzie on procedowany, wtedy się wypowiem – mówił.

W tym roku szkolnym edukacja zdrowotna jest nieobowiązkowa

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym edukacja zdrowotna jest nieobowiązkowa.

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, zaś zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.

