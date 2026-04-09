Gorąco wokół TK. Sędziowie przyjechali do budynku Trybunału Konstytucyjnego

W Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się wydarzenie, podczas którego sześcioro sędziów TK wybranych w marcu przez Sejm, złożyło "ślubowanie". Choć w formule "ślubowania" padło stwierdzenie, iż jest ono składane "wobec prezydenta", Karola Nawrockiego nie było na miejscu. "Ślubowanie" w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Sędziowie złożyli dokumentu w biurze podawczym KPRP

Następnie całą grupą udali się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożyli dokumenty. Zdecydowali się na odczytanie wspólnego stanowiska. – Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyłączna kompetencja do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy do Sejmu. Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie Konstytucji. Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością. Umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wobec nas, lecz wobec narodu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postąpił tak jedynie względem dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy pana prezydenta. Nasze ślubowanie zostało skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pisemną rotę ślubowania wobec prezydenta przekazujemy panu prezydentowi, dopełniając w ten sposób wszystkich formalności koniecznych do objęcia urzędu. Prawo musi porządkować sytuację w państwie. Obejmujemy urzędy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nami stoją z szacunkiem dla konstytucji i obywateli, których ma ona chronić – mówił sędzia Krystian Markiewicz.

twitter

Markiewicz wskazał, że prezydent odebrał ślubowanie od dwóch osób. – Pisemną rotę ślubowania przekazujemy panu prezydentowi – powiedział o pozostałej czwórce Krystian Markiewicz.

Protesty przed TK. Duże emocje

W kolejnym kroku, sędziowie przyjechali busem do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Od kilku godzin przez siedzibą TK trwała manifestacja sprzeciwu wobec łamania prawa. Zorganizowały ją kluby "Gazety Polskiej" razem z Ruchem Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Uczestnicy protestu przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi, a także tabliczki z napisami, np. "Polska racja stanu. Ręce precz od Trybunału". Głos zabrał m.in. poseł PiS Mariusz Gosek.

Ok. godz. 15.30 sędziowie weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj też:

