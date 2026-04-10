"Trwamy w zadumie i pamięci". Ambasada USA opublikowała pamiątkowy wpis

W piątek mija 16 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154, na pokładzie którego znajdowało się 96 przedstawicieli najwyższych polskich władz, parlamentarzystów, wojskowych i działaczy społecznych rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Wszyscy będący na pokładzie pasażerowie zginęli. Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem była największą tragedią pod względem liczby ofiar w dziejach polskich Sił Powietrznych. 96 osób podróżujących samolotem Tu-154 zmierzało na obchody kolejnej rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Smoleńsku. na terenie Rosji.

Ambasada USA w Polsce opublikowała pamiątkowy wpis w dwóch językach – polskim i angielskim. "W 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej oddajemy hołd pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej oraz 94 członków delegacji, którzy zginęli wraz z nimi – wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Trwamy w zadumie i pamięci, łącząc się z rodzinami wszystkich 96 ofiar oraz z narodem polskim. Ich dziedzictwo pozostaje żywe, a my czcimy ich pamięć" – wskazano.

Obchody z udziałem prezydenta

W uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia sprzed 16 lat, oprócz polityków Prawa i Sprawiedliwości na czele z Jarosławem Kaczyńskim, wziął udział także prezydent Karol Nawrocki. Przed Pałacem Prezydenckim odśpiewano Apel Pamięci, odczytano listę ofiar katastrofy oraz odmówiono w ich intencji modlitwy. Wcześniej w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu odprawiono mszę świętą.

Oprócz prezydenta, na Krakowskim Przedmieściu pojawili się również szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca prezesa IPN Karol Polejowski. Po Apelu uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem ofiar katastrofy.

