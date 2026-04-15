Dziennikarz związany z "Nie" dołącza do programu TVN24

"W czwartek poznacie nazwisko kolejnego nowego komentatora. Chyba nie ma osoby, która nie spotkałaby się z jego twórczością. To człowiek który umie rozgrzać internet do czerwoności, bo świetnie potrafi administrować w nim treściami. Wskazówka z inicjałami? Proszę bardzo. Jedna z osób która występuje w Szkle ma takie same. Kto to? Odpowiedź po 22" – poinformowała produkcja programu w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

Jak podaje portal Wirtualne Media, do "Szkła kontaktowego" dołącza Michał Marszał. To dziennikarz, influencer, związany z tygodnikiem "Nie". Od 2009 jest administratorem mediów społecznościowych tygodnika "Nie".

W marcu Tomasz Sianecki ogłosił na antenie nazwisko nowego prowadzącego "Szkło kontaktowe" w TVN24. Został nim Maciej Makselon — redaktor literacki i popularyzator wiedzy o języku. Maciej Makselon specjalizuje się w pracy z tekstem, kreatywnym pisaniu oraz języku inkluzywnym. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracuje jako wykładowca akademicki oraz popularyzator wiedzy o polszczyźnie.

Roszady w "Szkle kontaktowym"

W lutym Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk niespodziewanie ogłosili, że odchodzą ze "Szkła kontaktowego" i kończą współpracę z TVN24. Michał Kempa komentatorem "Szkła kontaktowego" był od lipca 2016 roku. Wojciech Fiedorczuk do tego grona dołączył kilka lat później. Kempa współprowadził też 13. i 14. edycję talent show "Mam talent" w TVN. W tym samym czasie do grona prowadzących dołączył Marcin Bisiorek, który zadebiutował w duecie z Markiem Przybylikiem.

W pierwszej połowie marca w programie doszło do kolejnych zmian personalnych. Do zespołu prowadzących dołączyła Kamila Kalińczak, dziennikarka radiowa i telewizyjna, lektorka, trenerka wystąpień publicznych oraz popularyzatorka poprawnej polszczyzny. Od września 2023 roku współpracowała z programem "Szkło kontaktowe" jako komentatorka. Dziennikarka zadebiutowała w nowej roli w poniedziałek, 16 marca.

