Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś "Człowiekiem Roku” 2025

Na początku rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Piotr Jedynak powitał licznie zgromadzonych gości. Wśród wyróżnionych, uczestniczących w gali, powitał m.in. laureatów tytułu "Człowieka Roku”: metropolitę krakowskiego kard. Grzegorza Rysia, wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, laureatów tytułu "Małopolanina Roku”: gen. Adama Joksa oraz prof. Wincentego Kućmę, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Wskazał również na obecność reprezentantów korpusu konsularnego oraz rektorów krakowskich uczelni.

Następnie głos zabrał przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk. – Spotykamy się dziś z wyjątkowej okazji gali tytułu "Człowiek Roku” 2025 oraz "Małopolanin Roku” 2025. To święto ludzi, którzy w swojej pracy, służbie i postawie realizują najpiękniejsze wartości: miłość do ojczyzny, wierność ideałom, wolność, solidarność i troskę o dobro wspólne – zaznaczył.

Przewodniczący przypomniał, że wyróżnienia przyznawane są od blisko 30 lat i wskazał na wybitne osoby, które zostały nim uhonorowane. Odnosząc się do znaczenia tytułu "Małopolanina Roku”, podkreślił jego zakorzenienie w tradycji regionu.

Kazimierz Barczyk przypomniał także historię wyróżnienia, przywołując moment nadania tytułu "Honorowego Małopolanina Wszechczasów” św. Janowi Pawłowi II oraz sylwetki kolejnych laureatów reprezentujących różne dziedziny życia publicznego, naukowego i kulturalnego.

Po odczytaniu laudacji i odebraniu wyróżnienia, głos zabrał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który został uhonorowany tytułem "Człowieka Roku” 2025. Dziękując za uznanie, zwrócił uwagę na jego osobisty wymiar. – Ta nagroda jest dla mnie ważna, bo jest na moim uniwersytecie, w moim Krakowie, w miejscu i z ludźmi, z którymi chcę być. Niezależnie, co będę robił, tu zawsze będę u siebie. I chciałbym, żebyście tak mnie przyjmowali – powiedział.

Podkreślił również znaczenie wspólnoty i odpowiedzialności za państwo. – Polska armia musi być bardzo silna, żeby nie opłacało się jej zaatakować. Nie po to, żebyśmy kogoś atakowali, bo jesteśmy państwem pokoju – zauważył Władysław Kosiniak-Kamysz. Swoją nagrodę zadedykował żołnierzom. – Tę nagrodę oczywiście w jasny sposób dedykuję wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego i wszystkim tym, którzy budują dzisiaj bezpieczeństwo państwa polskiego – zaznaczył i dodał, że wszystkie podejmowane przez niego decyzje mają na celu zabezpieczenie dobra Polski.

Wicepremier wskazał również na potrzebę współpracy. – Proszę Was o pomoc, bo sam nie będę w stanie zbudować siły i odporności państwa. Potrzebujemy zaangażowania wszystkich, by budować bezpieczeństwo Polski – powiedział.

Nagroda dla kardynała

Następnie wręczono wyróżnienie metropolicie krakowskiemu kard. Grzegorzowi Rysiowi, "w uznaniu za kształtowanie postaw wzajemnego szacunku, tolerancji i odpowiedzialności za drugiego człowieka, konsekwentne budowanie dobra wspólnego, tworzenie i umacnianie pokoju, dialogu pomiędzy religiami, narodami oraz wspólnotami, a także odważne łączenie duchowości z troską o losy zwykłych ludzi w ogarniętym konfliktami świecie”.

Metropolita krakowski dziękował za przyznane wyróżnienie, nawiązując także do wcześniejszego tytułu "Małopolanina Roku”.

Kardynał przywołał hymn "Gaude Mater Polonia”, który otworzył uroczystość, wskazując na jego znaczenie dla Polaków. – Nie ma innego klucza, żeby otworzyć to spotkanie jak "Gaude Mater Polonia”, hymn napisany ku czci św. Stanisława, podczas jego kanonizacji. Hymn, który mówi, że Polska się może cieszyć, bo widzi potomstwo, które się jej rodzi, a rodzi się jej z krwi męczennika – zaznaczył. W tym kontekście kard. Grzegorz Ryś mówił o spotkaniu państwa, społeczeństwa i Kościoła. – Dokąd tak będzie, to znaczy, że rzeczywiście jest to spotkanie państwa, społeczeństwa i Kościoła. Ono się ostatecznie zawsze odbywa w człowieku – stwierdził.

Metropolita krakowski podkreślił, że "bycie razem” nie powinno ograniczać się do czasu zagrożeń. Wskazał na znaczenie codziennej współpracy i zaznaczył, że nagrodę traktuje jako znak otwartości samorządu na dialog z Kościołem. – Przyjmuję ten tytuł w tym kluczu, że ci, którzy ciągle biorą odpowiedzialność za Polskę, są otwarci na dialog z Kościołem, na jego wkład w to, co możemy robić razem dla człowieka. I dlatego bardzo dziękuję – powiedział.

Tytuł "Małopolanina Roku” 2025 odebrał gen. Adam Joks, dowódca II Korpusu Polskiego. – Odbieram to jako uznanie dla całego dowództwa II Korpusu Polskiego. Dla wszystkich żołnierzy i pracowników resortu obrony, którzy przyczynili się do jego utworzenia i osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej – podkreślił.

Wskazał także, że korpus osiągnął pełną zdolność do dowodzenia jednostkami wojsk lądowych. – II Korpus Polski jest w pełni przygotowany do prowadzenia operacji narodowej i sojuszniczej. Stanowimy istotny element w planach regionalnych NATO – zaznaczył.

Głos zabrał również drugi uhonorowany tytułem "Małopolanina Roku” 2025 prof. Wincenty Kućma. – Bardzo dziękuję za to piękne wyróżnienie. (…) To miasto daje artystom skrzydła i czas do pracy oraz refleksji – powiedział.

Podziękował także swoim najbliższym i współpracownikom. – Dziękuję mojej żonie za wspólne lata oraz za obecność moich synów – dodał.

Od niemal trzech dekad Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznają wyróżnienia "Małopolanin Roku” i "Człowiek Roku” osobom szczególnie zasłużonym.

