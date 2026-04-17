Nowi sędziowie TK złożyli zawiadomienie. "Przestępstwo urzędnicze"

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek, którzy złożyli właściwe ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego, skierowali do prokuratora generalnego Waldemara Żurka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości, a także Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Ta czwórka sędziów złożyła w Sejmie "ślubowanie wobec prezydenta" pod nieobecność Karola Nawrockiego i w związku z tym nie została dopuszczona do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

W treści zawiadomienia wskazano, że wobec wyżej wymienionych sędziów doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego oraz niepodpisaniu wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania.

"Bardzo poważne zarzuty"

Zdaniem Bentkowskiej i Szostka, opisane zachowania wyczerpują znamiona "przestępstwa urzędniczego popełnionego na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości", a także "przestępstwa naruszenia praw pracowniczych" sędziów wybranych w marcu przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

"W przedstawionej argumentacji podkreślono, iż art. 195 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuuje obowiązek zapewnienia sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Brak zapewnienia realnych warunków wykonywania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego stanowi oczywiste naruszenie tej gwarancji konstytucyjnej" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Jak dodano, prawnokarnej oceny okoliczności wskazanych w zawiadomieniu dokona powołany w Prokuraturze Krajowej Zespół prokuratorów do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.

"To są bardzo poważne zarzuty. Art. 195 Konstytucji RP stanowi jasno, że sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Postępowanie będzie prowadzone w Prokuraturze Krajowej" – skomentował za pośrednictwem platformy X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

