Dlaczego zginął Łukasz Litewka? Policja przekazała szczegóły

Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Poseł Lewicy Miał zaledwie 36 lat.

Łukasz Litewka zginął w wypadku. Policja przekazała szczegóły

Policji z Dąbrowy Górniczej przekazała w komunikacie, że do wypadku doszło około godz. 13:20 przy ulicy Kazimierzowskiej.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Sosnowca, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia rowerzystą" – napisano w komunikacie.

Przedstawiciel policji w Dąbrowie Górniczej w rozmowie z TVN24, powiedział, że nie możemy na razie ujawnić, z jaką prędkością jechał kierowca.

– Przyczyną zjechania na przeciwległy pas mogło być zasłabnięcie lub zaśnięcie – dodał.

Funkcjonariusz przekazał, że rowerzysta jechał prawidłowo.

– Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu. Był trzeźwy. Pobrano mu również krew do badań na obecność innych środków. Obecnie na miejscu nadal trwają oględziny. Zabezpieczamy i analizujemy ślady oraz ustalamy okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu pracuje prokurator, który nadzoruje nasze czynności – poinformował asp. szt. Adam Jachimczak ze śląskiej policji.

Kierowca to 57-letni mieszkaniec Sosnowca, który jechał samochodem marki Mitsubishi.

Łukasz Litewka – kim był?

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej. Pomagał zwłaszcza zwierzętom i dzieciom.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł miał 36 lat

