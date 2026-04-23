Czarne chmury nad Hennig-Kloską. Poseł Polski 2050 zagłosuje za jej odwołaniem

27 marca do Sejmu trafił wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po porażce w wyborach na przewodniczącą ugrupowania, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

We wniosku zarzucono minister m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, czy chaos wokół programu "Czyste Powietrze".

Wniosek o wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski będzie głosowany na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu.

Niedźwiedź śmiertelnie zaatakował kobietę

W czwartek w miejscowości Płonna w powiecie sanockim (woj. podkarpackie) doszło do śmiertelnego ataku niedźwiedzia. Zginęła 58-letnia kobieta.

Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050, napisał na platformie X: "Czy to jest ten moment kiedy przyjdzie otrzeźwienie myślenia w sprawie relacji człowiek – zwierzę?", zwracając się do Pauliny Hennig-Kloski, Mikołaja Dorożały i premiera Donalda Tuska.

Krzysztof Mulawa z Konfederacji zapytał posła Polski 2050, na platformie X, czy "to jest ostateczny moment na podniesienia ręki za wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski"

"Ja nie miałem żadnych wątpliwości od wielu tygodni" – odpowiedział Bartosz Romowicz.

Poseł Polski 2050 deklarował już wcześniej, że zagłosuje za odwołaniem minister klimatu i środowiska.

Paulina Hennig-Kloska zostanie odwołana?

W piątek premier Donald Tusk ocenił, że głosowanie nad wotum nieufności w sprawie minister Pauliny Hennig-Kloski będzie testem koalicyjnej lojalności. – Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy – zwrócił się do Polski 2050.

Szefowa tej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła w odpowiedzi, że język ultimatum to łamanie umowy koalicyjnej.

Wcześniej – w ubiegły czwartek – Donald Tusk spotkał się z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Mimo swoistego szantażu koalicjantów przez premiera, z informacji DoRzeczy.pl wynika, że kilku posłów Polski 2050 rozważa głosowanie za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska.

