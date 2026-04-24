NA PIERWSZY OGIEŃ Mocą dekretu podpisanego przez prezydenta Rosji Władimira Putina Akademia Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) otrzymała imię Feliksa Dzierżyńskiego, Polaka, założyciela sowieckiej służby bezpieczeństwa Czeka.
Wyższa szkoła KGB nosiła już imię Feliksa Dzierżyńskiego w latach 1962–1992. W 1992 r. na fali odchodzenia od symboliki komunistycznej, uczelnia otrzymała ideologicznie neutralną nazwę Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa bez żadnego konkretnego patrona.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
