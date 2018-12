Warmińsko-mazurskie: Tragiczny finał kłótni. Nie żyje dwóch obcokrajowców

O sprawie informuje RMF FM. Rozgłośnia podaje, że około godziny 10 policja otrzymała zgłoszenie o szarpaninie pomiędzy gośćmi jednego z gospodarstw agroturystycznych. Jeden z nich miała zaatakować pozostałych nożem. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, natychmiast obezwładnili 28-letniego mężczyznę i trzy inne osoby. Nie udało się jednak uniknąć tragedii - obrażenia dwóch osób okazały się śmiertelne.

Z informacji przekazanej przez Tomasza Markowskiego z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej w Olsztynie wynika, że zarówno osoby zatrzymane, jak i ofiary to obcokrajowcy spoza Europy. Lokalne media twierdzą, że to Hindusi.

Portal Olsztynek.wm.pl donosi nieoficjalnie, że w ośrodku odbywała się firmowa impreza, w której brali w niej udział pracujący w Polsce obywatele Indii. To między nimi miało dojść do bójki, a w efekcie do śmierci dwóch mężczyzn.