Nowe informacje ws. śmierci posła Litewki. "Okno czasowe jest już zawężone"

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek 23 kwietnia w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wcześniej wykonano badania mające sprawdzić wersję wydarzeń mówiącą o zasłabnięciu za kierownicą.

Śmierć posła Łuksza Litewki. Są nowe ustalenia w sprawie

Sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Zastrzeżono, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. We wtorek, po wpłaceniu wyznaczonej kwoty, areszt został uchylony. Obecnie podejrzany jest objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu przekazał, że prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu rejonowego.

W rozmowie z "Faktem", prokurator Bartosz Kilian przekazał nowe informacje dotyczące postępów w śledztwie. Jak poinformował, zgłoszenie wypadku wpłynęło na policję o godzinie 13.17. Według zeznań świadków kierowca podejrzany o spowodowanie zdarzenia miał wyjść z pracy przed godziną 13. Ta informacja wymaga jednak jeszcze potwierdzenia.

– To okno czasowe jest już zawężone. Zestawiamy te informacje z odległością między zakładem pracy a miejscem zdarzenia – mówił.

Śledczy ustalają również, czy w momencie wypadku podejrzany korzystał z telefonu.

– Zabezpieczone telefony zawierają po kilkadziesiąt gigabajtów danych, dlatego ich analiza wymaga czasu. Nie chcemy niczego pominąć, pracują nad tym specjaliści. (...) Analizujemy sposób i tempo przemieszczania się użytkowników sieci w czasie zdarzenia – wyjaśnił prok. Kilian.

Pogrzeb posła Litewki. Znamy szczegóły

Uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki rozpoczną się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Zgodnie z wolą rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Ceremonia w kościele ograniczona będzie do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych.

Pogrzeb posła Litewki. Czarzasty wydał zarządzenie w Sejmie

Prokuratura o internetowych spekulacjach po śmierci Litewki. "Ranicie bliskich"