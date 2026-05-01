Dramat sadowników. "Możemy mówić o stratach stuprocentowych"

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski (PSL) w piątek odwiedził dotknięty przymrozkami sad w miejscowości Zakrzów (woj. lubelskie)

Polityk PSL zapowiedział wsparcie dla rolników, na które MRiRW zabezpieczyło pieniądze w swoim budżecie.

Stefan Krajewski wyraził nadzieję, że od poniedziałku wojewodowie zaczną powoływać komisje do szacowania strat.

– We wszystkich samorządach będą komisje tak, żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić wzorem lat ubiegłych do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc – powiedział.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi podkreślił, że będzie wymagał od swoich współpracowników "jak najszybszego działania", żeby "pomoc możliwie jak najszybciej popłynęła i dotarła w sposób sprawiedliwy w pierwszej kolejności do tych, w których gospodarstwach te straty są największe".

– W niektórych gospodarstwach możemy mówić o stratach stuprocentowych – dodał.

Czarnek żądał wsparcia dla poszkodowanych rolników

29 kwietnia wiceprezes PiS, kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek, alarmował we wpisie na platformie X, że "mróz sięgający nawet -9°C uderzył w polskie sady w wielu miejscach w Polsce".

"Straty są ogromne, a dla wielu gospodarstw oznaczają dramat dla całego sezonu" – podkreślił.

Przemysław Czarnek ocenił, że "w takich sytuacjach państwo musi działać natychmiast".

"Żądam od Ministerstwa Rolnictwa pilnego uruchomienia wsparcia klęskowego dla poszkodowanych rolników oraz zwołania nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa" – zaapelował wiceprezes PiS.

Przemysław Czarnek dodał, że "nie można zostawić polskich rolników i sadowników samych z tym kryzysem".

