"Sprawa jest brutalnie prosta". Ziobro zwrócił się do Tuska

– Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są: były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, i bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji – powiedział we wtorek Donald Tusk, odnosząc się do afery wokół Zondacrypto. – Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie – dodał szef rządu.

"Największa afera dekad". Ziobro odpowiada Tuskowi

Jego słowa spotkały się z reakcją byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk odniósł się do sprawy w środę rano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Słuchaj, Tusk. Rządzisz Polską już 2,5 roku. Masz pod sobą służby specjalne, aparat skarbowy, instytucje kontroli finansowej, KNF i nielegalnie przejętą prokuraturę. Masz więc władzę, narzędzia i ludzi. I jak sam dziś przyznajesz miałeś wiedzę! Wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut. I co zrobiłeś? Nic" – zaczął swój wpis na platformie X Ziobro. Jak podkreślił, premier nie tylko nie ostrzegł inwestorów, ale także nie ostrzegł ludzi, którzy lokowali tam oszczędności życia oraz nie ostrzegł polskich olimpijczyków, że ich głównym sponsorem jest jak dziś twierdzisz "ruska mafia".

"Nie ostrzegłeś TVN-u i wielu innych mediów, które reklamowały i firmowały własną twarzą oszukańczą firmę. Nie ostrzegłeś Owsiaka i innych fundacji, które w ten sposób naraziłeś na szkody wizerunkowe" – wymieniał dalej.

Ziobro do Tuska: Próbujesz uciec od własnej odpowiedzialności

Ziobro zwrócił uwagę, że zamiast tego Tusk jeszcze dwa miesiące temu pokazywał do kamer koszulkę z wielkim logo Zondacrypto. Podkreślił, że jako premier publicznie dawał tej firmie glejt wiarygodności. "To za twoich rządów twój zaufany prokurator umorzył śledztwo w sprawie jej przekrętów" – wskazał.

"A dziś masz czelność udawać obrońcę ofiar? Nie, Tusk. Ty nie broniłeś pokrzywdzonych. Ty próbujesz uciec od własnej odpowiedzialności. Bo sprawa jest brutalnie prosta. Jeżeli wiedziałeś i milczałeś, obciąża cię to prawnie i politycznie. Jeżeli nie wiedziałeś, mając pod sobą służby, KNF, skarbówkę i prokuraturę – to znaczy, że państwo pod twoimi rządami spało, gdy ludzie tracili pieniądze. W każdym wariancie odpowiedzialność prowadzi do ciebie. Nie do opozycji.

Nie do tych, których dziś próbujesz wrobić w swoją porażkę. Do ciebie. To jest Twoja polityczna kompromitacja i przyszła prawna odpowiedzialność. A powiedzieć, przy tym, że jesteś zuchwały i bezczelny, to nic nie powiedzieć" – podsumował Zbigniew Ziobro.

Czytaj też:

Afera Zonda ma drugie dno? "Odtajnij Donaldzie posiedzenie Sejmu z 5 grudnia"Czytaj też:

"Macie ostatnią szansę". Tusk nie odpuszcza w sprawie kryptowalutCzytaj też:

Kto odpowiada za aferę Zondacrypto? Wyniki sondażu nie są jednoznaczne