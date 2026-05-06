Tłumy na pogrzebie Olechowskiego. Pojawił się premier Tusk

W środę (6 maja) na warszawskim Wilanowie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14:00 mszą św. w kościele św. Anny. Wzięły w nich udział rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata polityki i kultury.

W nekrologu opublikowanym na łamach "Gazety Wyborczej" rodzina zmarłego polityka zaapelowała, aby zamiast kwiatów, wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. To organizacja pozarządowa, która działa od 2010 r. w Warszawie. Pomaga osobom bezdomnym i ubogim, zapewniając im ciepłe posiłki oraz pomoc materialną, psychologiczną i duchową. Została założona przez Braci Mniejszych Kapucynów i ludzi świeckich w celu kontynuacji charytatywnej misji bł. Aniceta Koplińskiego.

W pogrzebie Andrzeja Olechowskiego uczestniczyli m.in. premiera Donald Tusk, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz dziennikarz muzyczny, a prywatnie przyjaciel zmarłego Wojciech Mann. Jak relacjonował "Super Express", "w świątyni ustawiono czarną urnę z prochami na osłoniętym czarnym materiałem postumencie. Obok ustawiono zdjęcie Andrzeja Olechowskiego. Pojawiło się także wiele okazałych wieńców w biało-czerwonych barwach".

Ekonomista, minister, współzałożyciel PO. Kim był Andrzej Olechowski?

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 r. w Krakowie. Był absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 70. i 80. pracował zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju w Genewie oraz Banku Światowym w Waszyngtonie. Po powrocie do kraju objął funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, a następnie jego zastępcy.

W latach 90. Olechowski zaangażował się w działalność polityczną. W 1992 r. został ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a następnie – w latach 1993-1995 – kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych w gabinecie Waldemara Pawlaka. W tym okresie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu polityki zagranicznej Polski po transformacji ustrojowej, wspierając m.in. starania o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej.

Olechowski był także jednym z liderów Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform oraz współtwórcą środowisk politycznych skupionych wokół reform gospodarczych. W 2001 r., wspólnie z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim, współzakładał Platformę Obywatelską. Dwukrotnie ubiegał się o urząd prezydenta – w 2000 oraz 2010 r. W wyborach prezydenckich w 2000 r. zajął drugie miejsce, uzyskując ponad 17 proc. głosów. Zmarł 25 kwietnia 2026 r. w wieku 78 lat.