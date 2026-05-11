Tusk krytykuje "kryptoPiS". "Od ściany do ściany – głupi czy pijany"...

"KryptoPiS złożył ustawę zakazującą obrotu kryptowalutami. Od ściany do ściany – głupi czy pijany…" – taki wpis zamieścił na platformie premier Donald Tusk.

PiS chce zakazać prowadzenia działalności kryptoaktywów

Klub parlamentarny PiS zgłosił projekt ustawy o zakazie prowadzenia działalności kryptoaktywów w Polsce. Pod projektem podpisało się 17 posłów PiS, w tym Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin.

Projekt ustawy, który złożyli posłowie PiS, przewiduje zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce.

"Zgodnie z proponowanymi zapisami prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów stanowi nieuczciwą praktykę rynkową niezależnie od spełnienia przesłanek ogólnych określonych w ustawie" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dodano, że "dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów, przy jednoczesnym wysokim poziomie anonimowości transakcji, ograniczonej możliwości identyfikacji rzeczywistych beneficjentów środków finansowych, stworzył istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów i stabilności rynku finansowego".

Janusz Kowalski krytykuje projekt PiS

Rozwiązanie skrytykował były poseł PiS, obecnie poseł niezrzeszony, Janusz Kowalski, który ocenił, że "klub parlamentarny PiS chce zakazać polskim firmom z sektora kryptowalut działalności w Polsce zachęcając je do wyprowadzki z Polski".

"Kilka milionów Polaków ma inwestować w kryptoaktywa poza granicami Polski na giełdach zagranicznych. Budżet Polski ma stracić setki milionów złotych, a w przyszłości miliardy dochodów z podatków płaconych przez nowoczesne firmy fintechowe" – dodał.

Janusz Kowalski stwierdził, że "niestety takie pomysły to nie tylko woda na młyn dla projektu »kolejna kadencja dla Tuska«, ale mobilizacja elektoratu normalsów – młodych Polaków kochających innowacje, którzy gremialnie będą teraz głosować na Konfederację jako partię zdrowego rozsądku".