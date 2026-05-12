Konstytucja do zmiany? Polacy ocenili pomysł prezydenta

W nowym sondażu UCE Research na zlecenie portalu Onet.pl, Polaków zapytano, czy ich zdaniem Polska potrzebuje dziś zmiany konstytucji.

Za zmianami opowiedziało się się 42,3 proc. Polaków, z czego "zdecydowanie" wskazało 20,1 proc. ankietowanych, zaś "raczej" potrzebne – 22,2 proc.

36 proc. badanych twierdzi, że zmiany w konstytucji są niepotrzebne, z czego "zdecydowanie nie" wskazało 15,3 proc. badanych, a "raczej nie" – 20,7 proc. osób.

Zdania w sprawie zmian w konstytucji nie ma 21,7 proc. respondentów.

W sondażu zadano również pytanie: "Czy ufa Pan/Pani, że ewentualne propozycje zmian Konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków?".

46,3 proc. Polaków uważa, że propozycje zmian w konstytucji nie będą służyły interesowi obywateli, z czego "zdecydowanie nie" twierdzi 22,2 proc. osób, zaś "raczej nie" – 24,1 proc. ankietowanych.

29,2 proc. badanych twierdzi, że zmiany przysłużą się interesom obywateli, w tym "zdecydowanie" wskazało 13,4 proc. badanych, a "raczej" – 15,8 proc.

Zdania w tej sprawie nie ma 24,5 proc. badanych.

Prezydent Karol Nawrocki chce zmian w konstytucji

Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, podkreślił, że "trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić".

– Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki – mówił.

Prezydent zastrzegł, że nie odpowie dziś, czy system powinien być premierowski, czy prezydencki.

Również 3 maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta to ma być konstytucja nowej generacji roku 2030.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 9-10 maja 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1037 dorosłych Polaków.

