Tusk został okłamany albo sam kłamał. Mocne oskarżenia znanego dziennikarza

W ostatnim czasie Szymon Jadczak i Karolina Wysota ujawnili na łamach Wirtualnej Polski, iż wszystko wskazuje na to, że kolportowana przez obóz rządzący na czele z Donaldem Tuskiem narracja o rosyjskiej mafii w Zondacrypto została oparta o wymysł mitomana oskarżonego o udział w gangu wyłudzającego VAT na handlu z Rosjanami. Dziś dziennikarz powrócił do sprawy przy okazji wypowiedzi Tomasza Siemoniaka w tej sprawie. Po niej, jak podkreślił Jadczak, posypała się narracja o "rosyjskiej mafii" w Zondacrypto. Według niego, albo ABW okłamała w grudniu Donalda Tuska w tej sprawie albo to Donald Tusk od grudnia okłamuje Polaków.

Afera wokół Zondacrypto. "Zamiast ścigać bandziorów, bawiły się w szczucie zmyślonymi Rosjanami"

W kolejnym wpisie dziennikarz wskazuje, co nowe ustalenia w tej sprawie oraz wypowiedź Siemoniaka oznacza dla Polaków, którzy w wyniku tej afery stracili swoje pieniądze.

"Służby zamiast ścigać prawdziwych bandziorów i szukać Twoich pieniędzy bawiły się w politykę i szczucie zmyślonymi Rosjanami (na szczęście niedawno sprawa trafiła do CBZC, które skupia się na pracy, nie polityce)" – wskazuje Jadczak. Dziennikarz podkreśla ponadto, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w kluczowych dla śledztwa momentach "zmienił kierownictwo prokuratury w Katowicach i wpuścił tam gościa, który zasłynął nadzorem na umorzeniem sprawy Romana Giertycha".

"Ten gość, prokurator Marek Wełna, rozgonił prokuratorów, którzy znali sprawę na wylot i zamiast ich wiedzy posiłkuje się mitomanami z zarzutami i kolesiem, który twierdzi, że szczepionki zmienią Wam DNA" – czytamy. "A na końcu śledztwo trafiło do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która wcześniej pozwoliła wypuścić na wolność Mariana W., prawą rękę szefa Zondy Przemysława Krala" – dodał.

Kończąc swój wpis Szymon Jadczak stwierdził, że "kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje".

twitterCzytaj też:

"Podkładamy się jak dzieci". Wolta Kaczyńskiego wzburzyła polityków PiSCzytaj też:

"Niemal 2 tysiące zawiadomień". Nowe informacje na temat ZondacryptoCzytaj też:

Polaków zapytano, kto jest winny afery Zondacrypto. Wyniki sondażu