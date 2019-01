Gryglas: Obstawianie wysokich stanowisk "swoimi ludźmi" mnie bulwersuje

Według doniesień medialnych asystentki prezesa NBP pobierają miesięcznie około 65 tysięcy złotych brutto, łącznie z premiami i bonusami. Zdaniem posła Zbigniewa Gryglasa sektor publiczny musi odciąć się od kumoterstwa. Wiceprezes Porozumienia podkreślił, że w czasach pracy urzędniczej stawiał na wysoko wykwalifikowanych współpracowników.

– Każda partia polityczna trochę ulega temu, że jak sprawujemy władzę, to nasi ludzie mogą sięgać po stanowiska wysokopłatne. Trzeba się od tego zdecydowanie odciąć. Musimy stawiać na fachowców – powiedział.

Gryglas odniósł się też do propozycji, jakie ma przedstawić wicepremier Jarosław Gowin. – Myślę, że nadszedł czas na to, żeby naszą propozycję skierować do szeroko rozumianej klasy średniej i tych, którzy są dzisiaj bardzo aktywni i którzy pchają Polskę na wyższy etap rozwoju, którzy swoim, zaangażowaniem, determinacją, ryzykiem podejmowanym. Myślę głównie o polskich małych i średnich przedsiębiorcach, którzy są godni podziwu w Europie i na świecie, zdobywają te zagraniczne rynki. Ale myślę też szerzej o klasie średniej, o takich profesjach jak nauczyciele, pracownicy naukowi, urzędnicy państwowi – stwierdził.