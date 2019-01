Bielan: Salvini zabiegał o spotkanie z Kaczyńskim

– (...) Do Polski przyjeżdża najpopularniejszy polityk we Włoszech, który cieszy się dzisiaj poparciem 60 proc. Włochów – to są wyborcy, którzy go obserwują na co dzień – najwyraźniej nie uważają go za polityka skrajnego. Dali mu taką władzę, jest dzisiaj wicepremierem, a po najbliższych wyborach parlamentarnych może być premierem – powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan na antenie TVN24.

I zaznaczył: – Włochy są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Są jednym z najważniejszych państw UE, są trzecią co do wielkości gospodarką UE, po wyjściu Wielkiej Brytanii [z UE]. Bez Włoch nie da się podjąć żadnej kluczowej decyzji w UE.

Adam Bielan wskazał, że Matteo Salvini przyjeżdża do Polski na zaproszenie "swojego przyjaciela, odpowiednika ministra Joachima Brudzińskiemu". – Chwała panu ministrowi, że zdążył w tak krótkim czasie nawiązać tak świetne relacje interpersonalne, bo to również zadanie ministra, żeby w tej dyplomacji europejskiej się dobrze poruszać – powiedział wicemarszałek Senatu w programie "Fakty po faktach".

Polityk zdradził, że to Włoch zabiegał o spotkanie z prezesem PiS: – Cieszę się, że tak ważny polityk z tak ważnego kraju, jakim są Włochy, zabiega o spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Uważam że Kaczyński wykazuje się bardzo dużym instynktem politycznym, że się z nim spotyka i będzie go namawiał do poparcia stanowiska Polski w różnych ważnych sprawach.