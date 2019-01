Nagła narada w siedzibie PiS

Do siedziby PiS przyjechali w poniedziałek Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

FAKT24 sugeruje, że do siedziby PiS wezwani zostali politycy odpowiedzialni za resorty związane z bezpieczeństwem obywateli. Na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim stawili się politycy, którzy w najbliższych dniach będą zasypywani pytaniami o to, czy zrobili wszystko, by do tragedii nie doszło – wskazuje portal.

Prezydent Gdańska przeszedł w nocy 5-godzinną operację. Jak informowali lekarze, w wyniku ataku Adamowicz odniósł poważne urazy serca, przepony i narządów wewnątrz jamy brzusznej. Polityk został dźgnięty nożem podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do ataku doszło podczas tzw. światełka do nieba, czyli kulminacyjnej części finału. Mężczyzna, który jak się później okazało miał plakietkę z napisem "media", wdarł się na scenę i dźgnął nożem prezydenta Gdańska.

– Przegraliśmy walkę o życie pana prezydenta. Prezydent Adamowicz nie żyje. Część jego pamięci – poinformował zastępca dyrektora gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, przed godziną 15. – Staraliśmy się podtrzymać czynności życiowe, tak by żona Pawła Adamowicza mogła się z nim pożegnać. To się nie udało. Serce stanęło. Informację podaliśmy po konsultacji z rodziną – podkreślił Stefaniak.