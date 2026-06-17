Akcja CBA. Zatrzymano lubelskiego kuratora oświaty

Akcję na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przeprowadzili funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie.

Śledczy zarzucają kuratorowi oświaty, że razem z lokalnym przedsiębiorcą próbował wpłynąć na wynik przetargu dotyczącego organizacji obchodów 100-lecia Kuratorium Oświaty. Kurator został zawieszony w obowiązkach. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru policji. Podejrzanemu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Przeszukania w urzędach

CBA przeszukało siedziby Kuratorium Oświaty i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczono dokumenty, sprzęt elektroniczny i korespondencję. Śledczy sprawdzają, czy urzędnicy i przedsiębiorcy ustawiali zamówienia publiczne tak, aby wygrywały z góry wybrane firmy. Według prokuratury mieli oni ustalać warunki i wartość zamówień oraz kierować zapytania do wcześniej wskazanych wykonawców.

Jest to już kolejna akcja w tym śledztwie. W styczniu 2026 r. CBA zatrzymało już 7 osób, w tym zastępczynię prezydenta Lublina, dwóch urzędników i przedsiębiorców z branży eventowej. "Podczas pierwszych czynności w tej sprawie, w dniu 14 stycznia 2026 roku, funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób, w tym Zastępczynię Prezydenta Miasta Lublin, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin, a także przedsiębiorców z branży eventowej. Dwójkę urzędników, w tym Zastępczynię Prezydenta Lublina, zawieszono w czynnościach służbowych" – podano w komunikacie PK.

Śledztwo nadal trwa i możliwe są kolejne zarzuty oraz zatrzymania. Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień, ustawiania zamówień publicznych oraz przyjęcia korzyści majątkowej. Z materiału dowodowego wynika, że ustalone osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co gwarantowało wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.