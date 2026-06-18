Ruszyły zwolnienia grupowe w RASP. Grupa pracowników odchodzi z "Newsweeka"

Z tygodnika "Newsweek", w ramach zwolnień grupowych, odchodzi sześć osób. To reportażystka Agnieszka Żądło, dyrektor artystyczna Magdalena Mamajek-Mich, wydawca Karolina Brzezińska, dziennikarka i szefowa działu nauka Dorota Romanowska, odpowiedzialny za social media Igor Iwaniuk i dziennikarz działu świat Jacek Pawlicki. Niektóre z osób potwierdziły nam też swoje odejścia.

Żądło przekazała portalowi Wirtualne Media, że firma wywiązała się z wcześniejszych ustaleń. – Wszystko odbyło się tak, jak zapowiadano i ustalono ze związkami zawodowymi. Dostałam dokumenty o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Dodatkowo firma zdecydowała o zwolnieniu mnie ze świadczenia pracy przez okres wypowiedzenia. Przedłużyła też pakiet Luxmed do końca roku i zaproponowała doradztwo zawodowe – poinformowała dziennikarka.

Zwolnienia grupowe. 140 osób traci pracę

Firma ogłosiła zwolnienia grupowe w maju. Po negocjacjach ze związkami zawodowymi, RASP ogłosił poinformował o zawarciu porozumienia ze stroną związkową. Ustalono, że redukcja obejmie 140 pracowników, czyli o 20 mniej niż pierwotnie planowano.

Zarząd RASP prowadził negocjacje z trzema działającymi w firmie organizacjami pracowniczymi: Związkiem Zawodowym Inicjatywa Pracownicza, Komisją Zakładową "Solidarności" oraz Kołem Syndykatu Dziennikarzy Polskich.

Redukcja zatrudnienia to trzecia fala zwolnień grupowych w Ringier Axel Springer Polska w ostatnich latach. Wydawca decydował się na ten krok już w 2020 i 2022 r. Ostatnim razem dotyczyło to około 100 pracowników etatowych. Sześć lat temu z RASP rozstało się około 90 osób – przypominają Wirtualne Media.

Ringier Axel Springer Polska to jedna z największych firm medialnych i cyfrowych w Polsce. Powstała jako wspólne przedsięwzięcie szwajcarskiego koncernu Ringier AG oraz niemieckiego Axel Springer SE. Firma ma siedzibę w Warszawa.

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