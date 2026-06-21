DO ZOBACZENIA Wystawa „Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich. Opowieść o antyku” to hołd dla klasycznego piękna i wielkiej historii.

Punktem wyjścia jest bezcenny dar hrabianki Karoliny Lanckorońskiej z 2000 r., ale Wawelowi udało się sprowadzić również obiekty wypożyczone m.in. z amerykańskiego Getty Museum.