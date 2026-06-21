Najwierniejszy z kozaków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Najwierniejszy z kozaków

Dodano: 
Co skrywa historia?
Co skrywa historia? Źródło: Unsplash / Cristina Gottardi
POCZET POLSKICH WODZÓW Iwan Barabasz, zwany także Barabaszeńką, to postać, którą spopularyzował Henryk Sienkiewicz w „Trylogii” – stary kozak wierny Rzeczypospolitej, zamordowany przez buntowników Chmielnickiego.

Rzeczywistość historyczna nie tak bardzo odbiega od powieści poza tym, że o początkach życia i karierze wojskowej pułkownika czerkaskiego mamy niewiele informacji. Nie znamy nawet jego daty urodzenia, prawdopodobnie w 1648 r. miał ok. 50–60 lat, być może zatem był trochę starszy od Bohdana Chmielnickiego.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Jacek Komuda
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Jacka Komudy
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także