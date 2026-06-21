Najwierniejszy z kozaków

Rzeczywistość historyczna nie tak bardzo odbiega od powieści poza tym, że o początkach życia i karierze wojskowej pułkownika czerkaskiego mamy niewiele informacji. Nie znamy nawet jego daty urodzenia, prawdopodobnie w 1648 r. miał ok. 50–60 lat, być może zatem był trochę starszy od Bohdana Chmielnickiego.